Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Brand in Prinzhöfte

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Juli 2021, brannte gegen 11:20 Uhr ein Pkw in der Straße "Am Eschenbach" in Prinzhöfte. Der betroffene VW Golf, welcher kurz zuvor am Brandort abgestellt wurde, brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt löschte den Brand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit mutmaßlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell