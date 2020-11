Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen, Hattenhofen, Heiningen - Zu schnell und berauscht

Zahlreiche Fahrer stoppte die Polizei am Montag nach Verkehrsverstößen in der Region.

Auf der L 1218 bei Manzen waren am Montag sieben Fahrer zwischen 21 und 45 km/h zu schnell. Zwei hielten sich in Hattenhofen nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit und zwei weitere waren in Heiningen zu schnell. Mutmaßlich unter Drogen standen in Göppingen gegen 15.30 Uhr ein 26 Jahre alter Ford-Fahrer und gegen 19.15 Uhr ein BMW-Fahrer. Bereits gegen 10.30 Uhr kontrollierten Polizisten einen Peugeot-Fahrer, der neben 17 weiteren Fahrern in der Vorderen Karlstraße auf Höhe der Mörikestraße die Stoppstelle missachtete. Auch der 39-Jährige steht im Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte.

Auch in Zeiten von Corona zeigt die Polizei, dass sie deswegen nicht die Gefahren im Straßenverkehr aus dem Blick verliert.

