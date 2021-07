Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Juli 2021, im Zeitraum von 10:30 bis 10:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ladezone des Delme Klinikums Delmenhorst in der Wildeshauser Straße. Ein derzeit unbekannter Zeuge beobachtete, wie ein unbekannter Lkw-Fahrer beim Rangieren gegen ein in der Ladezone abgestelltes Lieferfahrzeug stieß und sich daraufhin von dem Unfallort entfernte. Der Zeuge teilte dem Fahrer des Lieferfahrzeuges im Anschluss die Verkehrsunfallflucht mit. Ein Personalienaustausch erfolgte jedoch nicht. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Delmenhorst sucht nun im Rahmen der Ermittlungen nach dem genannten sowie möglichen weiteren Unfallzeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell