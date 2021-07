Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffahrunfall in Wardenburg +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 19. Juli 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Ammerländer Straße in Wardenburg leicht verletzt. Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Großenkneten befuhr gegen 16:45 Uhr die Ammerländer Straße Richtung Achternmeer und bremste ihr Fahrzeug ab um auf ein Privatgrundstück abzubiegen. Ein nachfolgender 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Wardenburg erkannte die Situation und fuhr auf den VW der 26-Jährigen auf. Der 23-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann sowie die 26-Jährige vorsorglich in Krankenhäuser. Durch den Aufprall wurde der VW von der Fahrbahn geschoben. Der Ford des 23-Jährigen war im Anschluss nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

