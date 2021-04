Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter in Neukloster

Neukloster (ots)

Am gestrigen Montagmorgen wurde die Wismarer Polizei über einen Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter in Neukloster informiert.

In den Markt in der Hopfenbachstraße drangen ein oder mehrere unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende, im Zeitraum vom Samstagabend (10. April) bis Montagmorgen (12. April), ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten das sich in einen Tresor befindliche Geld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, bei jeder beliebigen Polizeidienststelle oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

