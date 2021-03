Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Kleinanzeige in eBay ausgeraubt

53894 Mechernich (ots)

Ein 30-jähriger Mechernicher stellte seinen Computerturm in eBay-Kleinanzeigen zum Verkauf ein. Als sich ein Interessent meldete, wurde ein Termin an der Wohnanschrift des Geschädigten verabredet. Der vermeintliche Käufer erschien Mittwochabend um 20 Uhr am Johannesweg.

Als man sich auf einen Kaufpreis geeinigt hatte, bedrohte einer der beiden vermeintlichen Käufer den 30-Jährigen mit einem Messer. Er nahm den Computerturm und Softwareartikel mit. Danach flüchteten die beiden Männer unerkannt.

Die vermeintlichen Käufer können wie folgt beschrieben werden:

Wortführer: deutsch sprechend mit osteuropäischem Akzent, ca. 30 bis 35 Jahre, schlanke Gestalt, bekleidet mit schwarzer Mütze, Mundschutz, schwarzer Jacke.

Der Mittäter war zirka zwei Meter groß, korpulent, bekleidet mit schwarzer Mütze, Mundschutz und ebenfalls schwarzer Jacke.

