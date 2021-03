Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte nach Alleinunfall

53919 Weilerswist-Derkum (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (00.54 Uhr) befuhr ein 19-Jähriger aus Weilerswist mit seinem Pkw die Landstraße 181 von Derkum nach Lommersum. In einer Kurvenkombination verlor er offerbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in den Straßengraben und überschlug sich mit seinem Pkw. Er, sowie sein 19-Jähriger Weilerswister Beifahrer, verletzten sich. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

