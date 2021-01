POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus - Unfall

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer contra Pkw

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Sonntag gegen 17.15 Uhr den Gehweg in der Buchstraße auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Hussenhofen. An der Einmündung zur Moltkestraße missachtete er die rote Ampel und stieiß mit einem Ford-Fahrer zusammen, der von der Moltkestraße in Richtung Stadtmitte einbog. Bei dem Unfall wurde der 18-jährige Zweiradfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Iggingen: Zaun mutwillig beschädigt

Auf einem Anwesen in der Untern Gasse wurde am Montag ein Maschendrahtzaun mutwillig beschädigt. Dieser wurde teils niedergedrückt und durchtrennt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei Leinzell hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

