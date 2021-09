Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junger Radfahrer angefahren - Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 15:15 Uhr, fuhren ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen und eine unbekannte Autofahrerin auf der Hohenzollernstraße in der selben Richtung. Als die Autofahrerin nach rechts in den Milchpfad einbiegen wollte, kolldierte sie mit dem Radfahrer. Sie stieg aus und erkundigte sich, ob der Junge einen Krankenwagen benötige. Als er dies verneinte fuhr die Frau unerlaubt weiter, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen.

Der 13-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Die Fahrerin konnte nur knapp beschrieben werden: junge Frau mit hellen Haaren, unterwegs in einem weißen Kleinwagen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell