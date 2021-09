Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unbekannter belästigt Jugendliche in Bus

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann belästigte eine 16-jährige Dattelnerin am Mittwochnachmittag in einem Linienbus. Die junge Dame stieg am Beethovenplatz in die Linie 280 in Fahrtrichtung Innenstadt (13.38 Uhr). Der fremde Mann setzte sich kurz darauf neben sie, versuchte mit ihr ins Gespräch zu kommen und fasste ihr dann an die Innenseite ihres Oberschenkels. Die Dattelener bedeutet ihm dies zu unterlassen, daraufhin zog er seine Hand zurück. Als sie dann den Bus an der Haltestelle am Bahnhof Datteln verließ, blieb er sitzen und fuhr weiter.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Mitte bis Ende 30, etwa 1,60m groß, stabile Figur, Glatze, braune Augen, blaue Fleece-Jacke, blaue Jeans, medizinscher Mund-und Nasenschutz, er sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell