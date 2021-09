Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Bahnhofstraße wurde heute Vormittag, zwischen 9.30 Uhr und 10.05 Uhr, ein weiß/schwarzer VW T-Roc angefahren und beschädigt. Der Verursacher hat den Unfall vermutlich beim Einparken gebaut - und ist dann geflüchtet, ohne sich zu kümmern. Der Schaden an der Fahrertür wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Dorsten:

Auf der Straße Friedenau ist am Dienstag ein Wohnmobil angefahren und beschädigt worden. Das Wohnmobil der Marke Peugeot stand seit etwa 14 Uhr dort. Gegen 15 Uhr fiel dann der Schaden an der linken Fahrzeugeseite auf, unmittelbar neben dem hinteren Radkasten. Der Verursacher ist geflüchtet. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zwischen Montag- und Dienstagabend wurde auf der Rhader Straße ein schwarzer Nissan Micra bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu melden. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Marl:

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, bei dem ein roter Citroen Picasso beschädigt wurde. Der Unfall ist vermutlich am späten Montagnachmittag am Erper Feld entstanden. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.

Auf der Zechenstraße sind am Dienstag zwei Autos bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Ein roter Ford Focus und ein grauer Nissan Navara wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Beide Autos parkten am Fahrbahnrand. Ein Zeuge hatte gegen 15 Uhr einen LKW beobachtet, der die Autos möglicherweise beim Rangieren berüht haben könnte. Entsprechende Ermittlungen dauern an. Der Schaden an den geparkten Autos wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt.

Recklinghausen:

Rund 2.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Ehlingstraße entstanden. Dabei wurde ein geparkter schwarzer Mitsubishi Space Star angefahren und beschädigt. Die Unfallflucht passierte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Der Verursacher ist geflüchtet.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte ans Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

