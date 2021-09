Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei zieht LKW mit vielen Mängeln aus dem Verkehr

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamten im Streifenwagen fiel am Dienstagvormittag (gegen 9.45 Uhr) auf der B58/Dülmener Straße in Wulfen ein Sattelzug auf, der auffällig laute Geräusche machte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde schnell festgestellt, dass mehrere Bremsen offensichtlich total abgefahren waren. Bei genauerer Untersuchung durch Experten des Verkehrsdienstes und eines Sachverständigen dann die Bestätigung: Ein Bremsbelag war gar nicht mehr vorhanden, die Bremsscheibe war abgefallen. Und bei drei Achsen konnte keine ausreichende Bremswirkung mehr erzielt werden. Außerdem war der Sattelzug nicht richtig beladen und dadurch unzureichend gesichert, das Reifenprofil war teilweise zu gering und der Motor verlor Öl. Zudem wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. All das stellte Gefahren für den Straßenverkehr dar. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer deshalb verboten. Ihm droht ein Bußgeld von mehreren hundert Euro, das Transportunternehmen muss sogar mit einer Strafe von rund 2.500 Euro rechnen. Und bevor der LKW wieder weiterfahren darf, müssen natürlich auch die Mängel behoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell