Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Scheibenwischer-Diebe gesucht!

Schwelm (ots)

Unbekannte entwendeten in der Friedrich-Ebert-Straße in der Nacht zum 21.01.21 an einem Mini, einem VW Golf und an einem Skoda jeweils die Scheibenwischer. Alle drei Fahrzeuge waren auf einem privaten Stellplatz im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Schwelm abgestellt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

