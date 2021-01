Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Randalierer landet im Gewahrsam

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochabend wurde die Polizei, gegen 23:30 Uhr, über eine männliche Person informiert, die an der Eichholzstraße mehrere Leitpfosten beschädigen sollte. Zwischen der Berchemallee und der Hagener Straße konnten mehrere abgeknickte und herausgebrochene Pfosten aufgefunden werden. In der unmittelbaren Nähe wurde ein 35-jähriger Gevelsberger angetroffen, auf den die vorangegangene Personenbeschreibung zutraf. Bei der Personenkontrolle zeigte sich der Mann sehr aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten stetig. Augenscheinlich war er stark alkoholisiert und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Er wurde zu Verhinderung weiterer Straftaten zur Polizeiwache in Ennepetal ins Gewahrsam gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach seiner Ausnüchterung durfte er das Gewahrsam wieder verlassen.

