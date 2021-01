Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- BMW aufgebrochen

Gevelsberg (ots)

In der Zeit vom 19.01.2021, 18:00 Uhr bis 20.01.2021, 06:00 Uhr öffneten Autodiebe auf bisher unbekannte Weise einen grauen 4-er BMW, der auf einem "Park and Ride"-Parkplatz an der Burbecker Straße geparkt war. Sie öffneten die Beifahrertür und entwendeten das Lenkrad, Teile der Mittelkonsole sowie das Multimedia-System. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

