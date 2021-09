Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Kind kollidiert mit Linienbus und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 15.09.2021, gegen 13.55 Uhr, beführ ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die linke Gehwegseite der Straße Am Stollen in Gutach, in Fahrtrichtung zur Anschlussstelle B 294.

Auf Höhe der Einmündung Simonswälder Straße wechselte er in voller Fahrt die Gehwegseite und kreuzt hierfür die Fahrbahn. Offenbar bemerkte er nicht den zu diesem Zeitpunkt neben ihm in gleiche Richtung fahrenden Linienbus und kollidierte mit diesem seitlich. Während der Junge vom Seitenaufprallschutz des Busses abgewiesen wurde, auf die Fahrbahn stürzte und sich hierbei mehrere Knochenbrüche zuzog, wurde sein Fahrrad von den Hinterrädern des Linienbusses überrollt.

Durch den Rettungsdienst wurde der Junge in ein Freiburger Krankenhaus eingeliefert. Weitere Ermittlungen dauern an.

