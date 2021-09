Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Fischerhütte - Tatverdächtiger flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

In der Nacht zum Dienstag, 14.09.2021, ist ein Unbekannter in die Fischerhütte in Rheinfelden-Karsau eingebrochen. Kurz vor 03:00 Uhr kletterte der Tatverdächtige von der Rheinseite her auf einen Balkon der Hütte. Brachial brach er ein Fenster samt geschlossenem Rollladen auf, entfernte eine Kamera und drang in die Hütte ein. Zwischenzeitlich war die Polizei von einem Verantwortlichen verständigt worden. Offenbar kurz vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Er ließ womöglich ein E-Bike, Marke Sinus, Model 10Tria, ein Damenfahrrad mit Korb, am Tatort zurück. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt, möglicherweise wurde es entwendet. Die Beute des Einbrechers ist ein zweistelliger Bargeldbetrag, dagegen dürfte der angerichtete Sachschaden um ein vielfaches höher sein. Folgende Beschreibung des Tatverdächtigen liegt vor: kleinere Statur, ca. 50 bis 60 Jahre alt, graue Haare, leicht grauer Bart. Er hatte eine längliche blau-karierte Jacke (Anorak oder Regenjacke) an, Bluejeans, blaue Nike-Sportschuhe mit weißer Sohle und eine blaue Basecap mit einem "NY"-Logo. Er führte einen kleinen Rucksack und eine schwarze Umhängetasche mit. Der Tatverdächtige dürfte sich schon die Tage zuvor im dortigen Bereich aufgehalten haben. Möglicherweise nutzte er nach Tat öffentliche Verkehrsmittel, um wegzukommen. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, bittet um sachdienliche Hinweise und den Eigentümer des Fahrrades, sich zu melden. Ein Bild des Fahrrades ist beigefügt.

