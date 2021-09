Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Auffahrunfall mir drei Verletzten - B3 kurzzeitig gesperrt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 14.09.2021, gegen 12.10 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B3 im Bereich Malterdinger Ei. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr auf das vor ihr fahrenden Fahrzeug einer 54-Jährigen auf, so dass dieses sich durch die Wucht des Aufpralls nach links in den Gegenverkehr drehte.

Der 48-jährige Fahrer des dort entgegenkommenden Fahrzeuges konnte auszuweichen und kollidierte hierdurch mit der Leitplanke.

Durch den Unfall wurden alle drei Fahrzeugführer leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 70.000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die B3 kurzzeitig voll gesperrt werden.

