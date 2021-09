Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Hund bemerkt Dieb

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:15 Uhr, fing der Hund eines 61-jährigen Bottropers an der Terrassentür an zu bellen. Das Herrchen wurde darauf aufmerksam und sah im Garten an der Bahnhofstraße einen dunkel gekleideten Mann, der sich am Auto des 61-Jährigen zu schaffen machte.

Als der Mann den Bottroper bemerkte flüchtete er auf einem Fahrrad. Der 61-Jährige rief die Polizei. In der Nähe konnte der Tatverdächtige, ein 31-Jähriger aus Bottrop, durch Polizeibeamte angetroffen und festgehalten werden. Die Beute hatte er noch bei sich.

Am Tatort wurden außerdem Geldbörse, Personalausweis und Handy des Tatverdächtigen gefunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell