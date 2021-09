Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgängerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr wollte eine 59-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen von der Bochumer Straße (Fahrtrichtung Norden) in die Marienstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einer 26-jährigen Fußgängerin aus Recklinghausen zusammen. Bei der Kollision wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell