Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall & Einbruch in Städtisches Orchester

Aalen (ots)

Waiblingen: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte sowie rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr an der Einmündung Schorndorfer Straße / Endersbacher Straße. Eine 42 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr die Schorndorfer Straße in Richtung Weinstadt entlang und bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrende 70 Jahre alte Mercedes-Fahrerin aufgrund einer umschaltenden Verkehrsampel abbremste und fuhr dieser auf. Die VW-Fahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, beide Autos wurden beim Zusammenstoß beschädigt.

Waiblingen: Einbruch in Städtisches Orchester

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag brachen bisher unbekannte Diebe in das Städtische Orchester in der Mayenner Straße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde durch die Täter nichts entwendet, allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell