Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann vor Bankfiliale angegriffen, Farbschmierereien & Motorroller entwendet

Aalen (ots)

Schorndorf: Mann vor Bankfiliale angegriffen - Zeugen gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Montagabend gegen 18 Uhr vor einer Bankfiliale in der Johann-Philipp-Palm-Straße ereignet hat. Ein 69 Jahre alter Mann befand sich zunächst in der Bankfiliale und hob am Geldautomaten Bargeld ab. Hierbei wurde er vermutlich bereits beobachtet. Als der arglose Mann die Bank verließ, wurde er von vier bisher unbekannten Tätern festgehalten. Unter Vorhalten eines Messers und eines Schlagstocks forderten die Männer die Herausgabe des Geldbeutels, dem kam das Opfer letztlich nach. Die vier bislang unbekannten Täter entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld aus dem Geldbeutel und ließen diesen anschließend zurück.

Laut dem Geschädigten handelt es sich bei den Tätern um vier Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren mit südländischer Erscheinung. Alle vier Männer sollen ein gepflegtes Äußeres, kurze Haare und einen dunklen Vollbart haben. Drei der Täter sollen zur Tatzeit mit einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Der Vierte, der laut Geschädigtem mit ca. 1,90 Metern auffällig groß gewesen sein soll, soll zur Tatzeit eine Bundfaltenhose getragen haben. Als weitere Auffälligkeit gab der Geschädigte an, dass einer der Täter eine rote Narbe auf der Stirn haben soll.

Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegengenommen.

Weinstadt-Beutelsbach: Farbschmierereien an Grundschule

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Mittwochmorgen beschmierten bisher unbekannte Täter auf dem Gelände der Grundschule in der Kellereistraße mehrere Wände des Schulgebäudes, ein Spielgerät und einen Stromverteilerkasten mit Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Urbach: Farbschmierereien

In der Nacht auf Dienstag gegen 1:35 Uhr beschmierte ein bisher unbekannter Täter eine Gebäudewand in der Konrad-Hornschuch-Straße mit roter Farbe. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Fellbach: Motorroller entwendet

Zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 9 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe einen metallicblauen Motorroller vom Hersteller Benelli, der auf einem privaten Stellplatz in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Hinweise zum Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Allmersbach im Tal: Kirche mit Farbe beschmiert

Durch bisher unbekannte Täter wurde zwischen Sonntagabend und Montagabend die Fassade der Kirche in der Friedhofstraße mit Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell