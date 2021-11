Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Opferstockdiebstahl - Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Gefrustete Partygäste? - Achtung Betrug! - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte in der Zeit zwischen Montagabend 23 Uhr und Dienstagnachmittag 16.30 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er einen in der Schafgasse geparkten Mercedes Benz beschädigte.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht II

Ebenfalls erheblicher Sachschaden entstand, als ein bislang ebenfalls unbekannter Pkw-Fahrer am Dienstagnachmittag zwischen 14 und 15.30 Uhr einen in der Philipp-Funk-Straße abgestellten Opel beschädigte. Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen-Reichenbach: Sachbeschädigung

Auf rund 1500 Euro beziffert sich der Sachschaden, den Unbekannte verursachten, als sie mit schwarzer Farbe mehrere Außenfassaden eines Betriebsgebäudes in der Industriestraße besprühten. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend 23.40 Uhr und Mittwochmorgen 3 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf der B 29 Höhe Industriegebiet West kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Beim Einfädeln mit seinem Renault von der zweispurigen auf die einspurige Fahrbahn streifte ein 55-Jähriger den Lkw eines 62-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Aalen: Opferstockdiebstahl

Lediglich einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten Unbekannte zwischen Freitag, 29.10. und Sonntag, 31.10. Die Täter brachen in der Thomaskirche in Unterrombach den Opferstock im hinteren Bereich der Kirche auf und entnahmen die dort befindlichen Münzen. Einen weiteren Opferstock konnten die Unbekannten nicht öffnen; dieser wurde durch den Aufbruchsversuch jedoch beschädigt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Gegen Laternenmast gefahren

Mit seinem Renault fuhr ein 65-Jähriger am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr in der Weidenfelder Straße gegen eine dort aufgestellte Straßenlaterne. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet - 5000 Euro Sachschaden

Von der Zufahrt einer Firma kommend, fuhr eine 25-Jährige am Dienstagmittag gegen 14 Uhr mit ihrem Smart auf die Kirchheimer Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 38 Jahre alten Mercedes-Fahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Rainau-Dalkingen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Beim Rückwärtsfahren beschädigte der 70 Jahre alte Fahrer eines VW Caddy am Dienstagmittag gegen 12 Uhr einen im Limensweg geparkten VW Golf, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Stödtlen: Gefrustete Partygäste?

Eine Gruppe von 10 bis 15 Personen, die ungebeten auf einer Party in einem Bauwagen bei der Kläranlage im Moosfeld erschienen, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von den Veranstaltern der Feier abgewiesen, da sie sich offenbar ungebührlich verhielten. Vermutlich aus Frust darüber zog die Gruppe davon, wobei sie beim Weggehen mehrere Sachbeschädigungen begingen. So drückten sie drei Verkehrszeichen und zwei Geländer um und hoben einen Schachtdeckel aus. Die Unbekannten bewarfen eine Straßenlaterne mit Steinen, wodurch diese beschädigt wurde; anschließend warfen sie zwei auf einem Betriebsgelände abgelegte Terrassenplatten auf den Boden, wobei diese ebenfalls zu Bruch gingen. Ersten Einschätzungen nach verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001 in Verbindung zu setzen.

Unterschneidheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit befuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Up die Landesstraße 2223 zwischen Zöbingen und Unterschneidheim, wo sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Die Fahranfängerin "zerriss" das Lenkrad, wodurch der Pkw zunächst nach links auf den gegenüberliegenden Radweg und dann auf ein Feld geschleudert wurde. Die 18-Jährige und ihre 16 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt; beide wurden zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der VW der jungen Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ellwangen: Achtung Betrug!

Mehrere Anzeigen gingen über das vergangene Wochenende beim Polizeipräsidium Aalen ein, die allesamt einen betrügerischen Hintergrund haben. So erhielten die Anzeige erstattenden Personen eine "letzte außergerichtliche Mahnung" vom Inkassobüro Pro Collect AG Köln. In der Mahnung wurden sie aufgefordert, die Teilnahme an einem Gewinnspiel, an welchem sie offenbar teilgenommen hätten, zu bezahlen. Keiner der Angeschriebenen nahm die Forderung ernst, so dass kein Schaden entstand.

Rainau: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3319 zwischen Dalkingen und Ellwangen erfasste ein 20-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr mit seinem VW Golf ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Jagstzell: Diebstahl auf dem Friedhof

Bereits zwischen Mitte September und am 26.10. entwendeten Unbekannte auf dem Friedhof in Jagstzell auf Gräbern gepflanzte Blumen und Koniferen. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro; der Ärger der betroffenen Angehörigen wiegt hier wohl schwerer. Hinweise auf die dreisten Diebe nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Vorfahrt missachtet - Unfallflucht begangen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 51-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Lkw auf die Lange Gasse ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 66 Jahre alten Mercedes-Fahrers der, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts auswich und gegen einen Erdhügel fuhr. An seinem Fahrzeug entstand hierbei ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr zunächst davon; er konnte jedoch rasch ausfindig gemacht werden, woraufhin er zur Unfallstelle zurückkehrte.

Schwäbisch Gmünd: 3000 Euro Schaden

Mit seinem Chevrolet befuhr ein 19-Jähriger am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr die Fischergasse, wo er die geöffnete Türe eines am Fahrbahnrand geparkten VW Tiguan übersah und dagegen fuhr. Der junge Mann verursachte insgesamt einen Sachschaden von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Rauch aus Fahrzeugmotor

Mit 9 Einsatzkräften und einem Fahrzeug rückte die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr in die Straße Am Eichenrein aus. Ein 31-Jähriger hatte die Rettungskräfte verständigt, nachdem aus dem Motorraum seines Fahrzeuges Rauch aufstieg. Wie sich rasch herausstelle, hatte der Pkw lediglich Öl verloren; zu einem Feuer kam es nicht. Durch die bereits anwesende Feuerwehr wurde die Fahrbahn abgestreut.

Mögglingen: Unfall beim Ausfahren aus dem Kreisel

Auf rund 3200 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 18-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr verursachte. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr auf der Landesstraße 1161 in Richtung Westtangente kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem BMW von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Der Fahranfänger blieb unverletzt.

Ellwangen: Greifvogel gegen Windschutzscheibe geflogen

Am Dienstagmittag kurz nach 13 Uhr flog ein Greifvogel gegen den Dacia Dokker eines 51-Jährigen, der die A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau befuhr. Am Fahrzeug entstand bei dem Aufprall des Tieres ein Schaden von rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell