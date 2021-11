Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Firma - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Dienstag um kurz nach 9 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Lorcher Straße. Ein 22-jähriger Lenker eines Dacia befuhr die Lorcher Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd, musste jedoch aufgrund des Verkehrs anhalten. Ein nachfolgender 60-jähriger LKW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten ereignete sich am Dienstagvormittag in der Herlikofer Straße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Gegen 08:00 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Hyundai auf den Fiat einer 28-Jährigen auf, welcher auf einen davor befindlichen Ford einer 48-Jährigen aufgeschoben wurde. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Aalen: Firmeneinbruch - Winterreifen entwendet

Im Zeitraum vom Samstag,12:30 Uhr bis Dienstag, 07:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße. Im weiteren Verlauf hebelten sie ein Sicherungskasten auf, öffneten anschließend manuell das Schiebetor zur Lagerhalle und entwendeten Winterreifen im Gesamtwert von rund 20.500 Euro. Das Polizeirevier Aalen sucht nach Zeugen, die über das verlängerte Wochenende verdächtige Personen oder sonstigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 07361/5240 zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: Sachbeschädigung an Schule

Unbekannte beschädigten, zwischen Freitag,13:00 Uhr und Dienstag, 11:30 Uhr, in einer Schule in der Hofwiesenstraße die äußere Verglasung eines bodentiefen Fensters, sowie ein Banner mit der Aufschrift "Achtung, Schule hat begonnen". Der entstandene Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Radfahrerin von PKW erfasst

Am Dienstagmorgen um kurz vor 11 Uhr befuhr eine 86-jährige Audi-Lenkerin die Friedrichstraße. Auf Höhe der dortigen Post erfasst die Seniorin eine 65-Radfahrerin, welchen den dortigen Überweg bei für ihr grüner Ampel benutzen wollte. Durch den Anstoß stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

