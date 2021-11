Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr.Kreis: Verkehrsunfälle, Farbschmierereien, Autos eschädigt & Pkw-Diebstahl

Aalen (ots)

Weinstadt-Schnait: Fußgänger nach Kollision mit Fahrrad leicht verletzt

Ein 87 Jahre alter Fußgänger überquerte am Dienstag gegen 11:10 Uhr die Hochbergstraße ohne auf den Verkehr zu achten und kollidierte hierbei mit einer 14-jährigen Radfahrerin. Beim anschließenden Sturz zog sich der Senior leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 14-Jährige blieb unverletzt.

Weinstadt-Endersbach: Farbschmierereien an Schule

Zwischen Freitag und Sonntag beschmierten bisher unbekannte Täter eine Betonwand im Eingangsbereich der Erich-Kästner-Gesamtschule mit Farbe. Der entstandene Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Leutenbach: Auto zerkratzt

Zwischen Montag, 23:30 Uhr und Dienstag, 9 Uhr wurde ein in der Ziegeleistraße geparkter Pkw im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Pkw beschädigt

Am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 8:10 Uhr und 9:15 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter Audi im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Rudersberg: Von Straße abgekommen

Ein 31-jähriger VW-Fahrer fuhr am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr die L 1080 vom Rettichkreisel kommend in Fahrtrichtung Rudersberg entlang. In einer scharfen Linkskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen die Leitplanke und wurde anschließend über die gesamte Fahrbahn geschleudert, ehe er im gegenüberliegenden Graben zum Stehen kam. Der 31-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, an seinem Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4500 Euro geschätzt.

Fellbach: Pkw-Diebstahl

Bisher unbekannte Diebe entwendeten zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag einen grauen Audi A8, der auf einem Gelände am Kreisverkehr Waiblinger Straße / Bruckstraße zum Verkauf ausgestellt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von über 40.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Murrhardt: Autoscheibe eingeworfen

In der Nacht auf Dienstag wurde die Beifahrerscheibe eines VW T-Roc, der in der Justinus-Kerner-Straße abgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter eingeworfen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde aus dem Auto nichts entwendet, der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinwiese werden vom Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegengenommen.

Backnang: Auffahrunfall

Ein 28 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 5:45 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart. Kurz vor Ortseingang Maubach bemerkte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 38-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt stark bremsen musste und fuhr dieser auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell