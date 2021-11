Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendschutzkontrollen, Unfälle & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Fellbach: Jugendschutzkontrollen

Am Freitagabend und am Sonntagabend wurden im Bereich Schmiden Jugendschutzkontrollen durch Beamte des Polizeireviers Fellbach durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 30 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie drei Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt werden. Außerdem wurden noch drei Eigentumsdelikte zur Anzeige gebracht.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11:20 Uhr an der Kreuzung Goethestraße / Heckenstraße. Ein 52 Jahre alter VW-Fahrer bog von der Heckenstraße nach rechts in die Goethestraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 48-jährigen Ford-Fahrers. Beide Pkw wurden beim Aufprall beschädigt, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Backnang-Unterschöntal: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht auf Montag zwischen 2 Uhr und 2:10 Uhr einen in der Freudenstadter Straße geparkten VW Passat und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am VW wird auf 5000 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen hellen Kombi mit schwarzer Dachreling, dieses müsste vorne rechts beschädigt sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Murrhardt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 56 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr am Montagabend gegen 18 Uhr die L 1119 von Murrhardt in Richtung Vorderwestmurr entlang. Hierbei kam ihm ein bisher unbekannter Autofahrer entgegen, der vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit teilweise auf die Gegenfahrspur kam. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Autos. Der Unfallverursacher fuhr anschließend unvermittelt weiter. Der Schaden am Opel beläuft sich auf rund 1000 Euro. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen Pkw. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Murrhardt: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Brandalarms in einer Wohnung rückte die Freiwillige Feuerwehr Murrhardt am Montagabend gegen 19 Uhr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften in die Adalbert-Stifter-Straße aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden - der Feuermelder hatte aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell