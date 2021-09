Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Vermeintlichen Einbrecher vorläufig festgenommen

Viersen-Dülken (ots)

Am Montag gegen 2.30 Uhr ist ein 28-jähriger Algerier aus Essen in Dülken auf der Danziger Straße auf einen Balkon im Erdgeschoss gestiegen, um vermutlich in eine Wohnung einzubrechen. Die Bewohnerin hörte ein Gebüsch rascheln. Daraufhin schaute sie auf dem Balkon nach und sah einen Mann, der am Geländer ihres Balkons hing. Er hatte bereits ein Loch in ein Netz gerissen, welches über den gesamten Balkon gespannt war. Der Mann flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Während der Fahndung nach dem Flüchtigen fand die Polizei im Gebüsch vor dem Balkon einen Rucksack. Dieser konnte einem 28-Jährigen zugeordnet werden. Die Polizei hatte ihn damit bereits einige Stunden zuvor bei einem Einsatz kontrolliert. Im Rucksack befanden sich nun diverse Gegenstände, die offensichtlich nicht vom Flüchtigen waren. Eine Streifenwagenbesatzung sah ihn im Nahbereich des Tatortes unter einem geparkten Auto liegen und nahm ihn vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1 Promille. Zudem fiel ein Drogenschnelltest ebenfalls positiv aus. Ein Arzt entnahm ihm insgesamt drei Blutproben. Die Ermittlungen dauern an. /mr (774)

