Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbrecher scheitert an guter Türsicherung und wird dabei gefilmt - Kripo bittet um Hinweise

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntag gegen 3.40 Uhr hat ein Mann in Dülken auf dem Hans-Busch-Weg versucht eine Haustür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Ein Überwachungssystem filmte ihn dabei. Der kurzhaarige, dunkel gekleidete Mann stieg von einem Damenfahrrad, welches auf dem Gepäckträger einen Korb hatte. Er ging zielgerichtet auf die Haustür zu und führte einen Gegenstand in das Türschloss ein. Der Einbrecher scheiterte an der guten Sicherung, stieg auf das mitgebrachte Damenrad und fuhr in Richtung Frank-Hellner-Straße weg. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (773)

