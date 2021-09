Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Doppelhaushälften

Willich-Neersen (ots)

Unbekannte gelangten über die Terrassentüren in beide Häuser eines Doppelhauses.

Die Unbekannten brachen in der Zeit vom 17.09.2021, 09:00 h und 18.09.2021, 18:00 h jeweils die Terrassentüren der beiden Doppelhaushälften am Hörenweg auf und durchsuchten beide Häuser. Sie stahlen neben Bargeld auch Schmuck und Uhren. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (771)

