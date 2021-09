Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210917 Tönisvorst-Vorst: versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

Tönisvorst-Vorst (ots)

Unbekannte versuchten am Freitag, zwischen 11:50 Uhr und 22:00 Uhr erfolglos durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung auf der Kokenstraße einzubrechen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /JP (768)

