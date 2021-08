Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Lauchheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 9:25 Uhr in der Hauptstraße. Ein 79-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Aalen und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm und erlitt lediglich leichte Verletzungen, er musste nicht im Krankenhaus behandelt werden. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von je 500 Euro.

Aalen: Unfall beim Spurwechsel

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 10 Uhr die Ulmer Straße im Bereich der Hochbrücke auf der linken Spur in Richtung Unterkochen. Beim Spurwechsel nach rechts übersah er die neben ihm fahrende 22-jährige Fahrerin eines Fiat Panda und kollidierte mit dieser. Am Fiat entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell