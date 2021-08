Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer gestürzt, Polizeihubschrauber im Einsatz & Streit vor Asylunterkunft eskaliert

Kernen im Remstal: Motorradfahrer gestürzt

Ein 24-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstag gegen 21 Uhr die L 1199, als er auf dem Teilstück zwischen Kreisgrenze und Stetten ohne Fremdbeteiligung infolge nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Zur Säuberung der Fahrbahn, die durch ausgelaufenes Öl verunreinigt war, war die Straßenmeisterei im Einsatz.

Waiblingen: Polizeihubschrauber im Einsatz

In der Hainbuchenstraße kam es am Dienstagabend zu Streitigkeiten, in deren Verlauf auch Bedrohungen ausgesprochen wurden. Aufgrund dieser Bedrohungen wurde die Polizei hinzugerufen. Der Tatverdächtige hatte sich zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits von der Örtlichkeit entfernt. Bei der Suche nach dem Mann waren mehrere Streifen sowie kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Mann konnte in der Nacht allerdings nicht angetroffen werden. Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weinstadt: Streit vor Asylunterkunft eskaliert

Zwei Anwohner der Asylunterkunft im Heuweg gerieten am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr derart in Streit, dass die Polizei mit mehreren Streifen anrücken musste. Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte ein 23-Jähriger mit einem zerbrochenen Besenstiel auf seinen Kontrahenten einzuschlagen, traf diesen allerdings nicht. Im weiteren Verlauf sprühte der 23-Jährige Pfefferspray in Richtung des 28-Jährigen, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

