Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Traktor machte sich selbständig

Sachschaden von geschätzten 90.000 Euro entstanden nach einem Missgeschick am Dienstagvormittag. Ein 53 Jahre alter Mann stellte gegen 11.30 Uhr im Zuge einer Einweisungsvorführung einen Traktor an einem Hang in der Straße Hoher Garten ab. Der Fahrer stieg aus, vergaß jedoch den Traktor zu sichern. Dieser machte sich selbständig und rollte rund 50 Meter den Hang hinunter. Schließlich querte er ein Grundstück und prallte gegen ein Wohnhaus, wo er zum Stehen kam. Personen kamen nicht zu Schaden.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Stuttgarter Straße übersah ein 48-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstagmittag kurz nach 14 Uhr den neben ihm fahrenden Pkw Hyundai eines 33-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrzeuglenker unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Lorch: 6000 Euro Sachschaden

Auf der B 29 zwischen den Abfahrten Lorch-Ost und Schwäbisch Gmünd streifte eine 45-Jährige am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr mit ihrem Pkw Smart den Lkw eines 51-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug gestreift

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 27-Jährige am Dienstagnachmittag verursachte. Gegen 17.15 Uhr bog sie mit ihrem Pkw Opel von der Straßdorfer Straße nach rechts in die Hasenhaldestraße ein, wobei sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw streifte.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - 7000 Euro Schaden

An der Einmündung Königsturmstraße / Baldungstraße missachtete eine 67-jährige Nissan-Fahrerin die Vorfahrt einer 20 Jahre alten VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Eschach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte bereits am Montagvormittag zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw Nissan beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Gögginger Straße abgestellt war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 51-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Sturz am Dienstagnachmittag zu. Gegen 15 Uhr überfuhr der Radler in der Mörikestraße einen ca. 3 cm dicken Wasserschlauch, welcher dort wegen Bauarbeiten auf der Fahrbahn lag. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Bike und stürze zu Boden. Der 51-Jährige wurde ins Stauferklinikum verbracht, wo mitunter seine Kopfverletzung versorgt wurde. Womöglich hätte das Tragen eines Fahrradhelms selbige verhindert. Auch wenn es keine Plicht ist, empfiehlt die Polizei beim Radfahren dringend das Tragen eines Fahrradhelms.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell