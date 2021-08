Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall & Tote Katze aufgefunden

Aalen (ots)

Weinstadt: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr an einer Einmündung in der Mercedesstraße wurden zwei Autofahrer leicht verletzt. Eine 63 Jahre alte BMW-Fahrerin missachtete an der Einmündung die Vorfahrt eines 53-jährigen Renault-Fahrers, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Beide Autofahrer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3500 Euro.

Waiblingen-Bittenfeld: Tote Katze aufgefunden - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr wurde in der Verlängerung der Römerstraße ca. 800 Meter nach Ortsausgang Bittenfeld eine tote Katze aufgefunden, die an einem dortigen Gartenzaun hing. Unter welchen Umständen das Tier zu Tode kam und von wem sie an den Auffindeort verbracht wurde, ist bislang völlig unklar. Die Polizei in Schorndorf (Fachbereich der Polizei Gewerbe und Umwelt) sucht daher dringend Zeugen, die am Freitag entsprechende Beobachtungen rund um den Auffindeort des Tieres gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

