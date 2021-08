Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsätze nach Streitigkeiten

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Streitigkeiten

Passanten meldeten am Montag kurz nach 21 Uhr zwei schlägernde Männer in der Rosenstraße, wobei auf den auf dem Boden liegend Mann eingeschlagen worden sei. Die Polizei konnte bei deren Eintreffen die beiden Kontrahenten antreffen. Der 26-jährige Hauttatverdächtige war sehr aggressiv und alkoholisiert, weshalb er gefahrenabwehrrechtlich in Polizeigewahrsam genommen werden musste. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar. Gegen den 26-Jährigen wurde noch ein weiteres Strafverfahren eingeleitet, da er die eingesetzten Beamten während den Ermittlungen mehrfach beleidigte.

Schwaikheim: Aggressiver Lokalbesucher greift Polizisten an

Am Montagabend gegen 20:40 Uhr kam es in einer Kneipe in der Fritz-Müller-Allee zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als die Polizei hinzugerufen wurde, flüchtete ein 32-Jähriger, von dem die Auseinandersetzung mutmaßlich ausging, in Richtung Dammstraße. Dort wurde er von einer Streife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei verhielt sich der 32-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte die Polizisten mehrfach. Da der Mann nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Polizeirevier wurden erneut mehrere Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Beamten ausgesprochen. Im Polizeirevier trat der Renitente zudem in Richtung der Beamten und versuchte, ihnen einen Kopfstoß zu versetzen. Aufgrund seines Gesamtzustandes wurde der Mann letztlich in eine Spezialklinik eingeliefert. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell