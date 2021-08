Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbruch in Firmenhalle und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsschild umgefahren

Am Dienstagmorgen gegen 03:30 Uhr stellte eine Polizeistreife des Polizeireviers Crailsheim fest, dass das Schild eines Fußgängerüberwegs in der Bürgermeister-Demuth-Allee umgefahren wurde. Ein Verkehrsteilnehmer hatte dieses zuvor umgefahren und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 250 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: In Firmenhalle eingebrochen

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Sonntagmorgen 06 Uhr und Montagmorgen 06:30 Zutritt zu einer Firmenhalle in der Horaffenstraße. Dort entwendete er zwei Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können.

Gaildorf: Feuerwehreinsatz

Am Montagabend gegen 21 Uhr entzündete sich ein Grashaufen an der B298 zwischen Unterrot und Gaildorf. Zuvor wurden im dortigen Bereich Mäharbeiten durchgeführt, weshalb sich an dieser Strecke mehrere Grashäufen befanden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 28 Personen im Einsatz und konnte den Brand löschen. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell