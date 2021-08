Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis: tödlicher Unfall in Backnang

Aalen (ots)

Backnang: Junge von PKW erfasst und tödlich verletzt

Am Montag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer die Sulzbacher Straße. Am Kreisverkehr zur Talstraße nahm er die erste Abfahrt und übersah hierbei einen siebenjährigen Jungen, welcher auf seinem Fahrrad den dortigen Fußgängerweg zum Queren der Straße nutze. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte mussten das Kind vor Ort reanimieren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Junge wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

