POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hauswand und Blumen beschädigt - In Fahrradgeschäft eingebrochen - Gefährlich Überholt

Berglen-Steinach: Hauswand mit Lack beschmiert

Zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 1 Uhr beschmierten bisher unbekannte Täter die Fassade eines Mehrfamilienhauses mit silbernem Lack. Zudem wurden die Schlösser der Hauseingangstüre und einer dortigen Garage ebenfalls mit dem Lack beschmiert. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Aspach/Großbottwar: Gefährlich überholt

Eine Autofahrerin wurde am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr (28.07.2021) auf der L 1115 zwischen Hardtwaldkreuzung und Abzweigung Forsthof von dem Fahrer eines schwarzen Pkw BMW trotz Gegenverkehr überholt. Die Verkehrsteilnehmer, insbesondere auch der Gegenverkehr mussten stark abbremsen und konnten so einen Unfall vermeiden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Pedelecs entwendet

In der Nacht zum Montag wurde in der Eberhardstraße in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Die Täter schlugen hierzu ein Schaufenster ein und entwendeten daraus zwei hochwertige Fahrräder. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und bittet nun Zeugen des Vorfalls, der vermutlich gegen 4.30 Uhr verübt wurde, um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Weissach im Tal: Blumen herausgerissen

Am Lindenplatz in Unterweissach rissen in der Nacht zum Samstag Unbekannte die Blumen aus Pflanztrögen heraus und verursachten damit erheblichen Schaden. Die Polizei Weissach bittet nun zur Klärung der Tat unter Tel. 07191/35260 um Hinweise.

