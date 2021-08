Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnmobil auf der Autobahn umgekippt

Aalen (ots)

Am Montagvormittag gegen 09:10 Uhr fuhr eine 64-jährige Wohnmobilfahrerin auf der A7 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg. Aus bislang unbekannter Ursache platzte zwischen der Anschlussstelle Oberkochen und der Anschlussstelle Westhausen der Reifen des Wohnmobils, weshalb die 64-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dabei kippte das Wohnmobil auf die Seite. Durch den Unfall wurde keine Person verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Ein Rettungshubschrauber befand sich kurzzeitig im Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die A7 in Richtung Würzburg vorübergehend voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell