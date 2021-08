Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Ulm - Betrunken mit dem Pedelec unterwegs

Lichtenau, Ulm (ots)

Sichtbar alkoholisiert und scheinbar nicht mehr in der Lage, mit seinem Pedelec am Straßenverkehr teilzunehmen, war nach Zeugenaussagen am Sonntagabend ein Radler. Der Zeuge beobachtete den unsicheren Verkehrsteilnehmer, wie er gegen 23 Uhr den Schneckenweg entlangfuhr. Dabei stürzte der Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt und zog sich Verletzungen zu, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über eineinhalb Promille. Neben der Blutprobe, die der Pedelec-Lenker abgeben musste, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/as

