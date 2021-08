Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, B 3 - Mit Baumstumpf kollidiert und überschlagen

Renchen, B 3 (ots)

Eine 44 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntagabend zwischen Renchen und Appenweier, kurz nach der Überquerung des Rench-Flutkanals, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen 21 Uhr mit einem Baumstumpf kollidiert. Infolge des Aufpralls hat sich der Wagen überschlagen, wobei sich die 44-Jährige schwere Verletzungen zugezogen hat und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte eine mögliche Alkoholeinwirkung dazu beigetragen haben, dass die Mittvierzigerin die Kontrolle über ihren VW verloren hat. Ferner ist die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In einer Tasche der Verunfallten konnten die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch einen Haschischbrocken finden. Von der Schwerverletzten wurde eine Blutprobe erhoben, deren Auswertung Aufschluss über eine mögliche Fahruntüchtigkeit geben wird. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg geführt.

