Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A 5 - Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Offenburg, A 5 (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag ist die Autobahn in Richtung Süden bei Offenburg teilweise gesperrt. Gegen 16:15 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Lahr am Ende eines Staus zu einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden hierbei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Aktuell ist die linke Spur zur Unfallaufnahme gesperrt. /ma

