Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bühl (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 13.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Siemensstraße eingebrochen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten, durchforsteten die Unbekannten die einzelnen Räume und entwendeten einen geringen Betrag Bargeld und diversen Schmuck. Anschließend verließen die Diebe die Wohnung wieder und entkamen unerkannt. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07223 99097-0 entgegen.

/lk

