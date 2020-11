Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kupferdiebstahl

Täter flexen Torschloss auf

GeldernGeldern (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen (16. November 2020) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem ehemaligen Militär-Gelände am Jülicher Weg. Sie gingen auf Streifzug durch mehrere der leerstehenden Gebäude und entwendeten offenbar einige Meter Kupferkabel. Auch an einem Stahltor machten sich die Unbekannten zu schaffen und flexten dieses von innen auf - womöglich, um sich einen Fluchtweg zu schaffen. Die Kripo Geldern bittet um Hinweise unter Telefon 02831 1250. (cs)

