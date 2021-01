Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein leicht Verletzter nach Streit auf der Hochstraße

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend, 21. Januar 2021, kam es gegen 18.55 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung auf der Hochstraße in Buer. Dabei geriet ein 36 Jahre alter Gelsenkirchener mit vier bis fünf Jugendlichen in Streit. Zeugen beobachteten, dass die zwischen 14 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen den Mann schlugen und traten. Einige der Zeugen gingen dazwischen und schützten den Verletzten, bis Rettungskräfte eintrafen. Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen sind zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß. Einer von Ihnen wird als kräftig beschrieben, er trug eine zerrissene Jeans und eine schwarze Kappe. Ein anderer hatte dunkle Haare und einen Mittelscheitel. Ein weiterer Tatverdächtiger hatte helle Haare und trug eine dunkle Winterjacke mit Logo. Nach der Tat flohen die Beschuldigten in Richtung Springstraße. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an die Polizei unter 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

