Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strafverfahren und Festnahme nach Verkehrskontrolle in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem er zunächst erfolglos versucht hatte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, haben Polizeibeamte am Freitag, 22. Januar 2021, einen 35-jährigen Autofahrer vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Die Polizisten wollten den Polofahrer und sein Fahrzeug um 9:30 Uhr am Eppmannsweg anhalten und kontrollieren. Der 35-Jährige stellte daraufhin seinen Wagen auf einem Parkplatz ab und flüchtete zu Fuß vor den Beamten. Die Polizisten setzten ihm nach, holten ihn ein und fixierten den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Er führte außerdem Betäubungsmittel mit sich. Die Kennzeichen an dem Volkswagen waren nicht für diesen ausgegeben. Die Polizisten stellten den Polo und die aufgefundenen Betäubungsmittel sicher. Sie nahmen den 35-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen den Mann ein. Die Ermittlungen dauern an.

