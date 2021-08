Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Zeugen gesucht

Baden-Baden, B500 (ots)

Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Baden-Baden kam es am Freitagmorgen gegen 7:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wollte ein 46-Jähriger mit seinem Suzuki von der Autobahn aus Richtung Rastatt kommend auf die B500 in Richtung Baden-Baden auffahren. Ein aus Richtung Frankreich kommender Sattelzug soll direkt vor dem 46-Jährigen auf den Beschleunigungsstreifen, der an dieser Stelle auch als Abbiegestreifen zur Auffahrt auf die A5 in Richtung Norden eingerichtet ist, gefahren sein. Der Suzuki-Fahrer machte mutmaßlich eine schreckhafte Lenkbewegung nach rechts, kollidiert mit der dortigen Leitplanke und kam nach einer 180 Grad-Drehung entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Sattelzugfahrer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ohne anzuhalten weiter. Ob der bislang unbekannte Lkw auf die Autobahn auffuhr oder in Richtung Baden-Baden weiterfuhr ist unbekannt. Zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.200 Euro. Die Beamten des Polizeipostens in Oos haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen des Vorfalls, wie auch die Ersthelfer an der Unfallstelle, sich unter der Rufnummer: 07221 18338-0, zu melden. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell