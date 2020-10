Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nach Verkehrsunfall - 17-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Sonntagabend in Helmsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 17-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, dass sich der 17-Jährige gegen 20.30 Uhr auf den Kofferraum des Pkw eines 18-Jährigen setzte, um sich fotografieren zu lassen. Der 18-Jährige fuhr dann langsam los. Als er weiter beschleunigte fiel der 17-Jährige vom Fahrzeug und zog sich die schweren Verletzungen zu. Am Montagabend verstarb er in einem Krankenhaus.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell