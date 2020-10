Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Karlsruhe (ots)

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es am Dienstag gegen 00:20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung am Bahnhofplatz in Bruchsal. Ein 35-Jähriger wurde ohnmächtig und mit schweren Verletzungen im Kieferbereich am Boden liegend aufgefunden. Der Geschädigte gab an, dass er zu Fuß unterwegs war und plötzlich ein Auto neben ihm stoppte. Eine bislang unbekannte Person stieg nach den Angaben des Geschädigten aus und schlug ihm ins Gesicht. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu den Hintergründen und dem Tatverdächtigen vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07251/726-0, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

