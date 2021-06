Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkaufsstand in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Kaarst (ots)

Dienstagnacht (22.06.), gegen 01:30 Uhr, bemerkten Zeugen einen Feuerschein in einer Grünanlage zwischen den Straßen "Am Maubishof" und "Alte Heerstraße". Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte augenscheinlich einen Verkaufsstand für Erdbeeren angezündet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei war der aus Kunststoff bestehende Stand in Form der roten Frucht bereits vollständig abgebrannt. Ein in der Grünanlage stehender Baum wurde durch die Flammen ebenfalls leicht beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell